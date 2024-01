Calciomercato Juventus, Giuntoli si inserisce tra Napoli e Samardzic: fissato l’incontro con l’agente

La Juventus cercherà di prendere un centrocampista in questa sessione di mercato invernale ma non sarà Samardzic. Ciò non vuol dire che non potrà vestire la maglia bianconera ma semplicemente non ora.

Samardzic conteso tra Napoli e Juve

Come riportato dal Corriere dello Sport, Giuntoli avrà un incontro nei prossimi giorni con il padre-agente del giocatore per discutere di un’eventuale trasferimento a Torino per giugno. È un’opzione al quale anche la stessa Udinese sarebbe interessata per non privarsi del giocatore in piena lotta salvezza. In questo momento, però, resta in vantaggio il Napoli con l’offerta di 20 milioni di euro più 5 di bonus e 1,3 milioni netti a stagione per Samardzic. Le prossime ore saranno decisive per capire le intenzioni del talentuoso centrocampista.