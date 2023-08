Calciomercato Juventus, i bianconeri puntano il centrocampista del Bayern

La Juventus è alla ricerca di un centrocampista che abbia una certa esperienza, date le vacillanti condizioni fisiche di Paul Pogba. Sfumato l’obiettivo principale, ovvero Kessié, vari sono stati i nomi accostati al club bianconero per quanto riguarda il reparto mediano. Nelle ultime ore, infatti, a questa lista si è aggiunto anche il nome di Goretzka, attualmente in forza al Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, duello con lo United per il centrocampista

Secondo quanto riportato da Libero, il club bianconero sembra stia considerando il tedesco come possibile opzione per migliorare il centrocampo. Tuttavia, la trattativa per il giocatore ex Schalke potrebbe concretizzarsi solo a seguito della cessione di Denis Zakaria al Monaco. Goretzska potrebbe lasciare la Baviera in seguito all’arrivo di Laimer dal Lipsia, ma non sarà facile per la Juventus assicurarsi il cartellino del giocatore poiché sulle sue tracce vi è anche il Manchester United, club che da un punto di vista economico ha più forza dei piemontesi. Sarà molto importante dunque capire quale sarà la volontà del giocatore.