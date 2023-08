Calciomercato Juventus, nuovo affare con la Fiorentina | Ecco di chi si tratta

Calciomercato Juventus, Amrabat per il centrocampo?

Perso Frank Kessié, passato in Arabia Saudita, la Juventus valuta concrete alternative per il centrocampo. Secondo quanto riferisce SportMediaset, l’ultimo nome spuntato sul taccuino di Cristiano Giuntoli sarebbe quello del regista della Fiorentina, Sofyan Amrabat. Tuttavia, quest’ultimo sarebbe già promesso sposo del Manchester United, con il quale tratta da due settimane, dove ritroverebbe Ten Hag, suo allenatore all’Utrecht.

La trattativa tra Manchester United e Fiorentina sembra essere ferma ad una fase di stalle. Di conseguenza, i bianconeri, forti dei buoni rapporti con la società gigliata – come ben noto anche dall’ultima trattativa che ha portato Arthur a Firenze – potrebbero inserirsi nell’affare. Per il centrocampista marocchino la Fiorentina chiede 25 milioni di euro, ma Giuntoli potrebbe trovare una soluzione congrua per accontentare ambo le parti.