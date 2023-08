Calciomercato Juventus, il Psg irrompe su Chiesa | Pronta l’offerta

L'esterno ex Fiorentina potrebbe lasciare presto la Serie A

Con Neymar sempre più vicino all’Arabia Saudita, il PSG sta pensando a diverse soluzioni per sostituire il calciatore brasiliano, vista anche la difficoltà ad andare in gol, lo dimostra la partita contro il Lorient(finita 0-0).

Calciomercato Juventus, è Chiesa il sostituto di Neymar

E allora ecco che il club parigino potrebbe mettere a segno un grande colpo da 90 che potrebbe allo stesso tempo sbloccare anche il mercato della Juventus. Luis Enrique starebbe pensando infatti di sostituire l’ex Barca con Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus. Il calciatore classe 1997 è valutato 55 milioni di euro dal club bianconero, che non ha aperto al rinnovo dell’ex Fiorentina proprio perchè l’ex viola potrebbe essere ceduto per