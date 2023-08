Calciomercato Juventus, in bilico il futuro di Kostic | I dettagli

“Kostic non si muove se non arrivano soldi veri”. Il tweet fatto dal giornalista Claudio Zuliani ha spaventato e non poco i tifosi bianconeri, che nonostante Weah e Cambiaso trovano in Kostic un’alternativa idea ai due anche se con l’offerta giusta il calciatore potrebbe lasciare Torino.

Calciomercato Juventus, Kostic verso l’addio

Con la possibile partenza del calciatore serbo, i bianconeri potrebbero fare un colpo last-minute sul mercato considerato che la rosa della Juventus deve essere migliorata ulteriormente dopo il deludente campionato dello scorso anno.