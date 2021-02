Calciomercato, occasione Kang-in Lee: Juventus in agguato

Calciomercato. il canterano del Valencia continua a rifiutare il rinnovo del contratto, Paratici vuole Kang-in Lee

Il Valencia è preoccupato. Il rischio di perdere la propria stella Kang-In Lee sta diventando sempre più concreta. Il classe 2001 è un giocatore che ha fatto tutta la trafila delle giovanili del Valencia e ha debuttato in prima squadra il 30 ottobre 2018, nella gara di Copa del Rey vinta per 2-1 contro l’Ebro. Gli spagnoli hanno sempre creduto nel giovane sudcoreano tanto da fargli sottoscrivere un rinnovo del contratto fino al 2022 con una clausola pari a 80 milioni di euro. Col tempo si è fatto apprezzare anche dai tifosi diventando anche un idolo. Però, il giovane trequartista continua rifiutare il rinnovo e questo spingerebbe il Valencia a trovare un’immediata soluzione.

Calciomercato della Juve in fermento, obiettivo Kang-in Lee

Con il mancato rinnovo il Valencia deve sicuramente tutelarsi, l’idea quindi sarebbe quella di trovargli una sistemazione immediata per non perderlo a costo zero. Come riferito da calciomercato.it, sul giocatore che ha stupito tutti nel Mondiale Under 20 del 2019, c’è un forte interesse da parte della Juventus. Fabio Paratici sta seguendo con molto interesse la situazione e spera che Kang-in Lee non rinnovi per prenderlo ad un prezzo abbordabile o addirittura a zero. L’assist potrebbe arrivare direttamente dal potentissimo agente portoghese, Jorge Mendes. Quest’ultimo è stato un personaggio centrale nelle trattative di mercato che ultimamente hanno coinvolto il Valencia ed è amico del proprietario del club, Peter Lim. La sensazione è che si potrebbe trovare un giusto compromesso; il Valencia non ha intenzione di perderlo a zero e quindi potrebbe accettare una cifra al di sotto di quella della posta sul contratto come clausola.

I numeri di Kang-in Lee

Cresciuto nel settore giovanile del Valencia, ha esordito in prima squadra il 30 ottobre 2018 disputando l’incontro di Coppa del Re vinto 2-0 contro il Ebro. Il 12 gennaio dell’anno seguente ha esordito anche nella Liga subentrando a Denis Čeryšev in occasione del match pareggiato 1-1 contro il Real Valladolid. Segna il primo goal in Liga il 25 settembre 2019 contro il Getafe.