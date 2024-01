Calciomercato Juventus, l’attaccante pronto al salto di qualità: Giuntoli sfida Inter e Roma

La Juventus sta facendo un mercato improntato soprattutto in ottica futura per non alterare degli equilibri che ha in questo momento la squadra di Massimiliano Allegri per la corsa scudetto. Oltre a prendere un centrocampista di prima fascia, i bianconeri potrebbero valutare anche l’ipotesi di intervenire sul reparto d’attacco.

Si guarda in casa Genoa per l’attacco

Come riportato da Sky Sport, Cristiano Giuntoli sta seguendo attentamente le prestazioni di Albert Gudmundsson per un’eventuale acquisto in estate. Sul talento islandese ci sono anche Inter e Roma pronte a fare offerte per portarlo nei rispettivi club a giugno.