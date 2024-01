Calciomercato Juventus, no del centrocampista al Napoli: vuole i bianconeri

La Juventus prenderà un centrocampista solo se si presenterà un’opportunità di mercato. I bianconeri però, si stanno già muovendo per giugno sempre alla ricerca di un giocatore giovane ma di grande prospettiva che possa fare le fortune del futuro di Madama.

Il talento ha scelto la Juve

Un profilo che piace da diverso tempo è Manu Konè, centrocampista classe 2001 del Borussia Monchengladbach. Per il ragazzo ha fatto un tentativo il Napoli che però non ha trovato il gradimento del giocatore che preferirebbe un trasferimento a Torino. Ora vedremo se Giuntoli farà la mossa vincente per portare Konè in bianconero.