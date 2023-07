Calciomercato Juventus, per Holm due contropartite: la risposta dello Spezia

La Juventus resta in pressing su Holm dello Spezia. Il club ligure è retrocesso in Serie B e inevitabilmente i pezzi più pregiati sono intenzionati a partire per far crescere la propria carriera. Il terzino ha già dato disponibilità alla Juve e ora Giuntoli starebbe trattando il suo tesseramento.

Due giovani per lo Spezia

Il ds bianconero avrebbe pensato di inserire due contropartite nella trattativa: De Winter e Hujsen. Il primo è valutato 5 milioni di euro mentre il secondo circa 3 milioni. Lo Spezia chiede 15 milioni di euro e non sembra particolarmente interessato all’inserimento di pedine di scambio. Occhio, però, al Brighton di De Zerbi che nelle ultime avrebbe mostrato particolare interesse.