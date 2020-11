Calciomercato Juventus: un nuovo regista per Pirlo

La Juventus prosegue la caccia ad un giocatore con determinate caratteristiche, molto diverse da quelle dei centrocampisti in rosa.

Non è un mistero che Pirlo abbia dovuto modificare la sua iniziale idea di gioco a causa dell’assenza di un vero e proprio metronomo di centrocampo come lo era Pjanic. L’estate scorsa il nome più in voga è stato quello di Manuel Locatelli del Sassuolo, ma l’elevato prezzo del cartellino e la difficile situazione economica post covid ha portato la Juventus e Pirlo a modificare i propri piani.

Nelle ultime ore però è stato fatto un nuovo nome. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’affare tra Inter e PSG che riguardava lo scambio Eriksen–Paredes sarebbe saltato per volontà dei parigini. Sembra quindi essere spianata la strada per il passaggio del centrocampista ex Roma alla Juventus.