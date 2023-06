Calciomercato Juventus, rispunta il nome del belga

In casa Juventus, in questi giorni si sta ragionando in termini di cessioni. La vecchia signora dovrà obbligatoriamente fare cassa per poi dare inizio ad una campagna acquisti ragionata, misurata e logica senza spese folli. Si dovrà ripartire da nomi già consolidati ma che non porteranno investimenti fuori budget. Occhio di riguardo anche su profili giovani magari da prendere ora e da poter plasmare e far crescere in casa propria. A tornare di moda in questi giorni è un nome che già in precedenza è stato accostato ai bianconeri, vale a dire Timothy Castagne.

Calciomercato Juventus, primi contatti già avviati

Timothy Castagne, classe 95, 27 anni per lui, dunque il giusto mix di esperienza e giovinezza, gioca o meglio giocava in Premier League tra le file del Leicester. Giocava perché la squadra inglese è retrocessa alla Championship. Inoltre già conosce la nostra Serie A, avendo militato nell’Atalanta targata Gasperini per ben 3 anni, dal 2017 al 2020. Difensore laterale molto duttile, in grado di giocare indistintamente sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Attualmente però il Leicester non sembrerebbe intenzionato a fare delle cessioni dalla sua rosa ma se proprio dovessero fiondare offerte per il calciatore belga, sarebbe stata formulata una prima richiesta molto importante: 15 milioni di euro. La Juventus valuta.