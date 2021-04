Calciomercato Juventus

La Juventus potrebbe dire addio a Cristiano Ronaldo a fine stagione. Già l’ingaggio è un problema per la società, 31 milioni di euro sono tanti, soprattutto con la crisi generata dalla pandemia da Covid-19. E, con il malessere che mostra l’attaccante nell’ultimo periodo, la situazione rischia di precipitare. Sicuramente ha vissuto momenti migliori CR7, ma gli ultimi mesi hanno generato troppe polemiche intorno al giocatore, il quale sembra non aver gradito.

Calciomercato Juventus, il futuro di CR7

Per Ronaldo, oltre al fallito appuntamento con la Champions League, si è aggiunto il nervosismo che è aumentato gara dopo gara dopo il Porto, dichiarato definitivamente nella partita contro il Genoa. Anche la sua assenza contro l’Atalanta non è stata chiara, ma le difese da parte di Paratici e Nedved hanno coperto la situazione.

Con la chiusura di un ritorno al Real Madrid, da parte di Florentino Perez, per CR7 si riaprono le porte del Manchester United. Si è parlato di numerosi scambi per allontanare Paulo Dybala dalla Juve, alla fine il vero scambio potrebbe essere quello tra Paul Pogba e Cristiano Ronaldo. A lanciare la bomba è la Gazzetta dello Sport. Il ritorno di Pogba resta un sogno dei vertici della Juventus e ora potrebbe esserci una nuova carta da giocare per ammortizzare il costo di un cartellino che supera i 100 milioni. Cristiano Ronaldo sta pensando di tornare al Manchester United e potrebbe essere l’occasione giusta per lo scambio.