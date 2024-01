Calciomercato Juventus, si cerca il centrocampista: due i nomi nel mirino

La Juventus è alla costante ricerca di un centrocampista, il club bianconero vuole rinforzare la rosa di Allegri inserendo in squadra un giocatore che possa andare a ricoprire il buco lasciato a centrocampo dalle squalifiche di Pogba e Fagioli. Sono tanti i nomi sul taccuino di Giuntoli, ma secondo quando riporta TuttoSport, ne figurano due in particolare.

Frendrup e Lovric nel mirino di Giuntoli

Uno dei due profili seguiti, potrebbe essere il genoano Frendrup obiettivo anche del Liverpool di Klopp. Il danese difficilmente partirà visto che è uno dei titolari irremovibili del Genoa di Gilardino, ma potrebbe essere preso in considerazione per giugno eventualmente. Come alternativa, ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per Lovric.