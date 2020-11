Calciomercato Juve, dalla Spagna: nuovo obiettivo per la difesa

Circola ormai con insistenza la voce che vorrebbe la Juventus su uno dei giocatori protagonisti della scorsa Europa League.

Il calciomercato non gira solo intorno agli attaccanti e questo la Juventus lo sa bene, da anni infatti i bianconeri sono alle prese con un vero e proprio rinnovo dei propri difensori centrali anche visti gli ultimi infortuni della coppia Chiellini–Bonucci. Oltre alla coppia del futuro De Ligt–Demiral, la Juventus è alla ricerca di un difensore centrale giovane ma di sicura affidabilità.

Come riportato dal portale spagnolo Todofichajes.com, la Juventus avrebbe in cima alla propria lista il difensore centrale 27enne Diego Carlos del Siviglia, giustiziere dell’Inter in finale di Europa League con una rovesciata decisiva, su cui però pende una clausola rescissoria di 75 milioni di euro.

L’operazione sarebbe per il futuro, ma come dicono dalla Spagna i contatti tra la Juventus e l’entourage del giocatore si sarebbero intensificati per portare a Torino uno dei protagonisti della scorsa Europa League.