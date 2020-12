Juventus, scelto il vice Alex Sandro: arriva dall’Everton

I bianconeri pensano al presente e pianificano anche il futuro. Nel mirino un giovanissimo giocatore dell’Everton

La Juventus non pensa solo al presente ma sta cercando anche di pianificare il futuro con giovani giocatori e in possesso di elevate qualità tecniche. Alex Sandro è al momento il titolare, Andrea Pirlo nel ruolo di terzino sinistro ha spesso utilizzato il giovane classe 1999 Gianluca Frabotta. L’idea di Fabio Paratici e della dirigienza bianconera è quella di prendere un altro giocatore di prospettiva. Secondo juvefc.com, il profilo individuato è quello di Thierry Small dall’Everton. Sul giocatore inglese, considerato tra più promettenti nel suo ruolo, c’è da registrare una folta concorrenza. Infatti il Bayern Monaco, il Benfica, l’Arsenal e il Valencia sarebbero molto interessate. Il 16enne non ha ancora esordito in Prima Squadra ma Carlo Ancelotti vorrebbe integrarlo a pieno regime con i più “grandi”.