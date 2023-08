Calciomercato Juventus, su Baldanzi parla Corsi | Ecco cosa c’è di vero

Intervenuto a TMW, il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi ha parlato del futuro di Tommaso Baldanzi, calciatore che piace sia alla Juventus che alla Roma.

Calciomercato Juventus, Baldanzi piace ai bianconeri ma..

“Noi si pensa che sia un ragazzo di valore che in questo momento ci possa fare la differenza per tutto l’anno e che magari l’anno prossimo possa avere un valore ancora superiore. Poi è logico, davanti a situazioni di difficile gestione magari dobbiamo prendere in considerazione. Siamo però partiti con l’idea di non cederlo, ma il mercato.. Anche anno scorso si pensava di non cedere Viti, poi siamo arrivati ai primi di agosto e per entrambi è arrivata una proposta irrinunciabile, anche se poi ha trovato difficoltà all’estero in un ambiente con nessun italiano”.