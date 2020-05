Calciomercato: Juventus, Tonali rifiuta l’offerta e aspetta il Barça

Il centrocampista del Brescia vorrebbe entrare a far parte del club catalano

Sandro Tonali, giocatore indicato dalla UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020, esordisce in Serie A con le rondinelle il 25 agosto 2019, a soli 19 anni; ora è pronto per cambiare maglia, nel tentativo definitivo di un salto di qualità.

Ad insistere sulle qualità del giocatore è l’ex rossonero, ora commentatore sportivo per Sky Sport, Billy Costacurta che in un intervista spiega: “E’ un anno e mezzo che Tonali è pronto per una grande. A centrocampo non ce n’è uno forte come lui di quella età. In Italia, a parte la Lazio, tutti hanno un problema in mezzo. L’Inter ha Brozovic? Per me, Tonali è meglio. Lui, ripeto, è uno dei 2-3 giocatori che può giocare in tutte le squadre più forti d’Europa”.

Juventus, Inter e Barcellona

Il classe 2000 sarebbe conteso tra le società più importanti europee, non è un mistero infatti che l’Inter di Conte e la Juve di Sarri siano fortemente interessati al giocatore. Ma il portale spagnolo ‘Don Balon’ annuncia un nuovo e clamoroso scenario, nel quale il lodigiano avrebbe rifiutato l’offerta torinese, per approdare al Barcellona di Quique Setién, altra squadra che lo segue da tempo. Se la proposta non andrebbe a buon fine, allora Tonali, secondo la rivista sportiva spagnola, considererebbe come seconda scelta quella di far parte nella rosa dei neroazzurri.