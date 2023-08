Calciomercato Juventus, trovato il centrocampista per Allegri | Il nome

È ormai chiaro a chiunque che la Juventus, oltre che ad una totale inversione di marcia che permetta di non replicare le ultime deludenti stagioni, abbia un forte bisogno di puntellare alcune zone del campo. Per il centrocampo, considerata la quantità di interpreti, i tifosi della Vecchia Signora possono dormire sogni tranquilli; tuttavia si necessita di un altro profilo e la Juventus, grazie al lavoro della nuova dirigenza, proverà a piazzare un colpo di livello per Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Giuntoli punta Diarra dello Strasburgo

Sfumato l’obiettivo Franck Kessie per rinforzare il centrocampo della Juventus, il DS Cristiano Giuntoli si è messo all’opera per sostituire l’idea dell’ivoriano volato in Arabia Saudita. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, a Giuntoli piace molto Habib Diarra, classe 2004 rivelazione dello Strasburgo.