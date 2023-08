Calciomercato Lazio, la Juventus apre al prestito del difensore | Le ultime

Calciomercato Lazio, apertura al prestito per Pellegrini

Luca Pellegrini è un obiettivo di mercato della Lazio. Preso Kamada e rinforzato il centrocampo, la società biancoceleste potrà concentrarsi sul reparto arretrato, regalando a Sarri il terzino sinistro richiesto. Secondo quanto riporta Il Messaggero, la Juventus, proprietaria del cartellino di Pellegrini, avrebbe aperto al prestito del calciatore.

La richiesta iniziale di 15 milioni dei bianconeri, nelle ultime ore, si sarebbe ammorbidita a vantaggio di una proposta di prestito con collaborazione al pagamento dell’ingaggio. Il calciatore, tuttavia, non è solo nel mirino dei biancocelesti, che devono far fronte all’inserimento del Milan, che lo vede come uno dei possibili vice-Theo Hernandez, al Nizza e al Fulham. La Lazio, però, resta favorita: filtra ottimismo e i prossimi giorni possono essere decisivi per il ritorno di Luca Pellegrini alla corte di Maurizio Sarri.