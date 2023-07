Calciomercato Juventus, un club di A vuole Parisi: bianconeri a rischio

La Juventus sta cercando giovani talenti da utilizzare in ottica futura. Il primo ufficializzato è stato Timothy Weah ma Manna da tempo sta seguendo il profilo di Fabiano Parisi. Il terzino dell’Empoli piace a diversi club di A tra cui la Juve che però deve stare attenta a non farselo soffiare.

La Fiorentina punta Parisi

Il club in questione è la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola vorrebbero il giovane terzino da fare crescere al fianco di Biraghi che potrebbe tornare utile per la sua grande esperienza. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Fiorentina sarebbe in vantaggio sui bianconeri per l’acquisto del classe 2000.