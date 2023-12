La Juventus potrebbe decidere ancora una volta di cambiare il suo attacco. Dusan Vlahovic ha messo a referto solo 5 gol e 1 assist in questa stagione, troppo poco per il centravanti titolare di una squadra che vuole lottare per lo scudetto. Il serbo non convince la dirigenza per rendimento e stipendio troppo elevato e se dovessero arrivare offerte Giuntoli si siederebbe a trattare.

Due nomi in pole, uno gioca in Serie A

In cima alla lista dei desideri di Giuntoli e Manna ci sono due centravanti che stanno facendo una grande stagione nelle loro rispettive squadre. Il primo è Victor Boniface del Leverkusen che ha segnato 15 gol e fornito 2 assist tra tutte le competizioni mentre il secondo è Joshua Zirkzee del Bologna con 7 gol e 2 assist. Entrambi hanno una valutazione intorno ai 40 milioni di euro.