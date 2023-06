Calciomercato, Koulibaly ha rifiutato l’Inter| Ecco perché

Koulibaly: “Mai con una maglia diversa da quella del Napoli”

Già tempo fa il centrale difensivo, Kalidu Koulibaly, aveva promesso: in Italia solo con la maglia del Napoli. Oggi, il quotidiano La Repubblica ha voluto ricordare: “Il pensiero dell’Inter non lo ha mai sfiorato. Kalidou Koulibaly è un campione di parola: ‘Non giocherò mai in Italia con una maglia diversa da quella del Napoli’. A tal proposito, Koulibaly avrebbe rifiutato l’offerta del club nerazzurro per accettare l’importante offerta pervenuta dai sauditi dell’Al Hilal.

Koulibaly, il ricordo del brutto episodio di San Siro

Koulibaly non tornerà in Italia e non andrà all’Inter. Proprio ai nerazzurri lo lega il ricordo spiacevole risalente al 26 dicembre 2018 quando il senegalese subì ingiurie e cori razzisti proprio da parte dei tifosi dell’Inter. Il difensore non ha dimenticato lo spiacevole episodio, che potrebbe aver influito nella decisione finale del calciatore.