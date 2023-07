Calciomercato Lazio, Abbate: “Torreira resta in vantaggio. Si lavora per Berardi”

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Alberto Abbate ha fatto il punto di quel che sta succedendo in casa Lazio: “Tante le trattative che la Lazio sta portando avanti contemporaneamente. Si stanno tenendo aperte più piste. Il vertice fra Fabiani e Sarri di ieri è stato importante per dare l’indirizzo verso precisi obiettivi. Torreira resta il favorito in regia al netto dell’infortunio. Si cercherà uno sconto dal Galatasaray, la Lazio offre 8+2 di bonus, quindi un massimo di 10 milioni. Nell’ultima amichevole Torreira ha giocato con la maglia 34, lasciando sostanzialmente il 5 a Paredes. La Lazio è pronta a prendere un regista anche senza l’immediata partenza di Marcos Antonio. Cataldi diventerebbe anche un’alternativa per le mezzali, oltre ad essere regista.

Abbate parla della situazione attaccanti

Abbate ha poi parlato del reparto attaccanti: “Come ha detto Sarri, il discorso esterno/attaccante sono collegati. Marcos Leonardo e Amdouni vanno tenuti fortemente in considerazione. Si continua a lavorare per Berardi, ma c’è un ‘Mister X’ sul quale sta lavorando la Lazio, ovviamente sottotraccia. Piacciono anche Karlsson e Hudson-Odoi. La foto indizio su Amdouni? Il Basilea chiede 15 milioni, esattamente come il Santos per Marcos Leonardo. Sarri preferirebbe lo svizzero perché più duttile, anche se Marcos Leonardo è molto più realizzatore. Karlsson piace molto, è più giovane di Berardi e guadagna la metà. Occhio. Pellegrini? Secondo me l’agente è rimasto un po’ indietro, anche se è vero che c’è stata una chiamata di Sarri. Kerkez? Secondo me è il piano A della Lazio.