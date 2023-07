Calciomercato Lazio, anche i giovani in uscita: Crespi lascia il ritiro

Crespi ha lasciato il ritiro della Lazio. L’attaccante classe 2004 ha diverse proposte. Il baby talento laziale viene da una stagione importante ed ha richiamato l’interesse di tanti club. Il Cosenza, per esempio, sta avanzando per il giocatore e vorrebbe regalarlo a Caserta, ci sono discorsi bene avviati.

Calciomercato Lazio, serve cedere

Per fare in modo che Fabiani e Sarri riescano a fare un mercato che rispetti le aspettative, la Lazio deve cedere anche i giovani talenti come Crespi. L’attaccante poteva essere un vice-Immobile, invece il tecnico toscano ha deciso che è meglio fare gruzzolo e vedere di seguire qualche occasione.