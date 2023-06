Calciomercato Lazio, due club sul centrocampista: Sarri dà il via libera

A solo una settimana dall’apertura del calciomercato, le società cominciano a muoversi per cercare di raggiungere gli obiettivi predisposti. Tra queste, anche la Lazio sta facendo il suo muovendosi sotto traccia senza far capire i prossimi colpi di mercato. Prima di intavolare delle trattative, i biancocelesti hanno bisogno di vendere gli esuberi, o perlomeno, chi non rientra più nei piani di Sarri. Uno di questi è sicuramente Marcos Antonio.

Calciomercato Lazio, Salernitana e Sassuolo sul brasiliano