Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic ai saluti: Lotito accontentato

È quasi fatta per l’addio di Milinkovic-Savic dalla Lazio. Il serbo veste biancoceleste dal 2015 e dopo ben 8 stagioni sarebbe pronto a lasciare Formello. Secondo quanto riportato da Juventus Mercato, i bianconeri avrebbero ricevuto il sì di Lotito per l’acquisto del classe ’95.

Le cifre dell’accordo tra Juve e Lazio

Il ds Manna avrebbe chiuso il colpo Milinkovic grazie a una cifra che si aggira intorno ai 34 milioni di euro di parte fissa più 8 milioni di bonus. Lotito, quindi, con il contratto del sergente in scadenza tra un anno riesce a ottenere il massimo. Nella trattativa non ci sarà il cartellino di Rovella che piace molto a Sarri. Il centrocampista, però, ha grande stima di Allegri che addirittura sarebbe arrivato al punto di telefonare il ragazzo per informarlo della totale centralità nel progetto bianconero.