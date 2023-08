Calciomercato Lazio, fumata bianca per Isaksen | Cifre e costi dell’operazione

Lo scenario estivo di questo calciomercato sembrerebbe davvero essere conclusivo sulle trattative in modo celere per alcuni club. Una delle squadre che sembrerebbe essere conclusiva in merito sembrerebbe la Lazio. Il presidente Claudio Lotito porta a casa il colpo Isaksen.

Calciomercato Lazio, i dettagli dell’ operazione Isaksen

Fino a poche ore sembrerebbe essere intenzionale l’idea Isaksen per Lotito, invece il presidente della Lazio ha portato il secondo colpo di mercato in casa. Secondo quanto riportato dal Il Messaggero Gustav Isaksen sarà molto presto a Formello. La trattativa è stata conclusa con 10 milioni di euro Midtjylland più bonus e forse una percentuale sulla futura rivendita. Mentre al giovane è pronto un contratto quinquennale a 1,5 milioni a stagione.