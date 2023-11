Calciomercato Lazio, il terzino si avvicina: possibile arrivo già a gennaio?

La Lazio si avvicina a Emanuele Valeri. Il terzino sinistro della Cremonese è sempre più vicino al trasferimento ai biancocelesti. Classe 1998, è un giocatore cresciuto nel settore giovanile della Lazio.

Nella scorsa stagione, Valeri ha giocato un ruolo importante nella promozione della Cremonese in Serie A. Ha collezionato 33 presenze, segnando 4 gol e fornendo 5 assist.

Calciomercato Lazio, accordo trovato con Valeri

La Lazio ha già un accordo con Valeri per un contratto di 4 anni. on un ingaggio da 1 milione di euro a stagione L’operazione potrebbe essere ufficializzata già nel mercato di gennaio. I biancocelesti si apprestano a tesserare il terzino a parametro zero. Il giocatore ha rifiutato il rinnovo del contratto con la Cremonese, che scadrà il 30 giugno 2024.

Valeri è un terzino sinistro di spinta. È bravo in fase difensiva, ma ha anche buone doti offensive. Veloce e tecnico, che può giocare sia come terzino che come ala. E’ un giocatore molto ambizioso. Ha sempre sognato di giocare nella Lazio, e ora ha l’occasione di realizzare il suo sogno.