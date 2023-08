Calciomercato Lazio, “nuovo” nome per la porta: arriva dal Verona

La Lazio è alla continua ricerca di un nome da affiancare a Provedel. Il ds Fabiani ed il tecnico Maurizio Sarri, stanno valutando il profilo migliore da poter inserire in rosa. Dopo i vari nomi di Lloris, Audero (finito all’Inter) e Sepe torna di moda una vecchia conoscenza in casa biancoceleste. Si dovrà trattare di nuovo con il Verona.

Calciomercato Lazio, Alessandro Berardi per la porta

Alessandro Berardi, classe 1991, oggi al Verona, è un prodotto del vivaio biancoceleste e potrebbe occupare quindi uno dei quattro slot per i giocatori del vivaio in cui oggi figura il solo Cataldi. I buoni rapporti col Verona potrebbero fare la differenza e aiutare Lotito a chiudere per il portiere.