Calciomercato Lazio, retroscena su Torreira | La spiegazione

Un’altra sessione di calciomercato si è da poco conclusa, col fenomeno dello Sportswashing che ha caratterizzato discutibilmente le risposte alle previsioni meditate dai milioni e milioni di tifosi europei, i quali sono stati obbligati ad osservare questo nuovo fenomeno sportivo.

Calciomercato Lazio, Torreira bloccato da uno stiramento

Apriamo un retroscena di calciomercato in casa Lazio. Roberto Druda, scout di giocatori, nonché scopritore proprio di Torreira, è intervenuto a Radio Firenzeviola, spiegandone il mancato trasferimento a Roma: “Per me ha sbagliato ad andare al Galatasaray, ha anche perso il posto in Nazionale. Credo che sarebbe dovuto diventare capitano a Firenze, ma i procuratori creano spesso problemi. Ritorno in Italia? Lucas si è infortunato proprio contemporaneamente alla trattativa con la Lazio e per questo non si è trasferito lì”.