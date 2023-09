Calciomercato Lazio, Sarri insegue il centrocampista: trattativa con il Feyenoord

Mats Wieffer è stato un obiettivo di Maurizio Sarri per la Lazio durante la finestra di mercato estiva 2023. Il centrocampista olandese del Feyenoord è un profilo che piace molto al tecnico toscano, che lo vede come un possibile regista per la sua squadra. Wieffer, classe 1999, è un giocatore molto versatile, in grado di giocare sia da mediano centrale che da mezzala. È dotato di buona tecnica, visione di gioco e capacità di inserimento. È anche un buon palleggiatore e un ottimo regista.

Calciomercato Lazio, altro tentativo per i biancocelesti

La Lazio ha fatto un tentativo per portare Wieffer a Roma, ma il Feyenoord ha rifiutato la proposta. I biancocelesti hanno offerto 15 milioni di euro più il cartellino di un giocatore, ma gli olandesi hanno chiesto 20 milioni di euro. La trattativa tra Lazio e Feyenoord è stata quindi interrotta, ma Wieffer rimane un obiettivo per Sarri. Il club di Lotito potrebbe provare a tornare alla carica in inverno, soprattutto in caso di cessione di Vecino o Basic.