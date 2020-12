Calciomercato Lazio, Inzaghi chiede rinforzi: i nomi

In casa biancoceleste è tornato il buon umore dopo l’ottima vittoria contro il Napoli. Si pensa anche al mercato

In queste settimane Claudio Lotito sarà impregnato su più fronti. Da una parte deve convincere Simone Inzaghi e sta studiando un rinnovo contrattuale che possa accontentare tutti, mentre dall’altra incombe anche il mercato. L’allenatore biancoceleste avrebbe chiesto alla dirigenza due rinforzi: un difensore e un esterno mancino. Secondo quanto riferito da lalaziosiamonoi, i nomi sono due: Armando Izzo e Federico Ricca.

Izzo piace ad Inzaghi sin dai tempi del Genoa. Il difensore si adatterebbe bene nella difesa a 3 biancoceleste e al momento non sta trovando molto spazio nel Torino per via di un rapporto molto difficile con Giampaolo. L’altro nome fatto da Inzaghi è quello dell’uruguaiano Ricca del Bruges. Il classe 1994 può giocare anche come centrale e il costo del trasferimento è di 5 milioni di euro.