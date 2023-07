Calciomercato Lazio, rilancio per il centrocampista: Lotito ci prova

La Lazio continua a lavorare sul mercato per consegnare a Sarri una rosa più competitiva della scorsa stagione. Il secondo posto dello scorso anno ha scosso il tecnico toscano che ora ci crede e vuole sistemare i reparti dove ci sono più lacune. Uno di questi è il centrocampo che, dopo l’addio di Milinkovic-Savic, avrà bisogno di un giocatore di pari qualità per consentire fluidità alle manovre del gioco di Sarri.

Calciomercato Lazio, Ricci o Torreira per Sarri

Per il centrocampo il profilo scelto da Sarri è quello di Samuele Ricci del Torino che ha disputato un’ottima stagione. Per il classe 2001, il Presidente Lotito, ha già presentato un’offerta ritenuta da Cairo troppo bassa (15 milioni di euro). Ora il patron biancoceleste ha alzato l’asticella fino a 25 milioni di euro e questa volta il club granata4 potrebbe accettare. Qualora non andasse in porto la trattativa per Ricci, c’è il piano B, Lucas Torreira.