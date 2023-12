Nell’edizione odierna, il “Corriere dello Sport” ha parlato della Lazio e dei sogni del suo allenatore Maurizio Sarri in vista del mercato di gennaio. Il tecnico accetterebbe volentieri un nuovo innesto, visto che al momento alla squadra biancoceleste mancherebbe qualcosa a centrocampo e in attacco; mentre in difesa si sentirebbe a posto.

Piacciono Colpani e Ferguson ma c’è anche Insigne

Andrea Colpani del Monza e Lewis Ferguson del Bologna piacciono molto al tecnico, ma i due giocatori hanno valutazioni altissime che al momento in casa Lazio non possono prendere in considerazione. Per l’attacco il mister riabbraccerebbe molto volentieri Insigne, ma al momento questa non è un’idea che scalda il club vista l’età avanzata e molteplici fattori.