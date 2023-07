Calciomercato Lazio, Sarri vuole il centrocampista: niente rinnovo per il giocatore

Nelle scorse ore, c’è stato un incontro tra la dirigenza del Napoli e l’entourage di Piotr Zielinski, centrocampista polacco in scadenza di contratto nel 2024. Il confronto tra le parti per il rinnovo di contratto è ancora incerto e Sarri ci crede.

Calciomercato Lazio, Zielinski pista viva

La Lazio non ha abbandonato del tutto la pista che porta a Piotr Zielinski. Il rinnovo con il Napoli ancora non è arrivato, nonostante l’apertura del polacco e De Laurentiis ancora non ha accelerato. Per questo lo stesso centrocampista polacco potrebbe pensare di nuovo a cambiare aria.