Calciomercato Lazio, stretta finale per Kumbulla

La Lazio è ad un passo da Kumbulla. Pronti 18 milioni più due contropartite

Marash Kumbulla e la Lazio non sono mai stati così vicini. Secondo Tuttomercatoweb la società biancoceleste avrebbe anticipato Inter e Juventus e convinto il Verona con un’offerta che comprende una parte cash pari a 18 milioni più due contropartite. Resta da capire quali saranno i giocatori che verranno inseriti nella trattativa. Uno di questi dovrebbe essere Cristiano Lombardi( attualmente in prestito alla Salernitana), l’altro nome potrebbe essere uno tra: Berisha, Kyine o Maistro. Il centrocampista kosovaro, attualmente, è in prestito al Fortuna Düsseldorf mentre gli altri due sono ”parcheggiati” a Salerno. Dunque l’accordo totale non è stato ancora raggiunto ma le parti sono a lavoro affinché la trattativa vada in porto: Kumbulla e la Lazio mai così vicini.