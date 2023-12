Calciomercato, l’Inter prende Buchanan: la Juventus risponde così | Che duello fino a maggio!

Non c’è solo uno Juventus-Inter per il campionato, visto che continua il duello a distanza anche sul mercato. Dopo l’acquisto di Buchanan(che arriverà nelle prossime ore a Milano), non si è fatta attendere la risposta della Juventus con il colpo Adzic.

Calciomercato, botta e risposta tra Juventus e Inter

Secondo quanto riportato infatti da Fabrizio Romano, il talentino classe 2006 pagato 2 milioni di euro più bonus arriverà nella seconda settimana di gennaio per effettuare poi le visite mediche nel centro sportivo di Torino.