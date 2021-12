Calciomercato, Martial alla Juventus: le ultime indiscrezioni

La Juventus di Massimiliano Allegri sta trovando difficoltà nella prima parte di stagione, che avanza ed entra nel vivo dirigendosi verso il giro di boa che parafrasa la metà del percorso stagionale.

Diverse sono le situazioni legate al mercato bianconero, in particolare molti i nomi valutati dal club di via Druento, tra i quali Icardi e Cavani risultano essere quelli più ‘caldi’, più defilato Dusan Vlahovic al quale è praticamente impossibile arrivare a gennaio ma è notizia di poche ore fa la volontà di un altro grande giocatore di voler lasciare il suo attuale club, ed il suo profilo sembrerebbe interessare alla ‘vecchia signora’.

Stiamo parlando di Anthony Martial: l’attaccante classe ’95 è in forza al Manchester United e vorrebbe giocare con più continuità, per questo il suo agente, Philippe Lamboley, intervistato da Sky Sports UK, ha ribadito il desiderio del francese di cambiare aria già dal prossimo mese, assicurandosi di comunicare direttamente alla società le proprie intenzioni.

Ecco quindi che per i bianconeri si aprirebbero degli interessanti scenari, che potrebbero concretizzarsi nell’approdo nella città della Mole di colui che nella stagione 2015-2016 fu prelevato dal Monaco dai ‘Red Devils’ per la bellezza di 60 milioni di Euro, il contratto del ventiseienne scadrà a giugno del 2024, di conseguenza i ‘reds’ vorrebbero monetizzare dall’eventuale cessione dell’attaccante quantomeno limitando i danni, operazione che però la dalle parti di Torino non vorrebbero eseguire al momento, valutando eventualmente le prestazioni dell’ex Monaco in bianconero posticipando ogni eventuale discussione prima dell’inizio della prossima stagione, quando altre decisioni societarie e di mercato saranno più chiare. Di conseguenza l’opzione più plausibile sarebbe quella del prestito secco fino a giugno, formula che potrebbe soddisfare tutte e tre le parti in questione permettendo a Martial di giocare con più continuità, alla Juventus di assicurarsi un elemento valido nel reparto offensivo e al Manchester United di poter incassare anche se a giugno una cifra congrua.