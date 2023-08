Calciomercato Milan, bloccato il vice Theo: è un ex Roma

I rossoneri hanno in pugno il classe 2002

Il Milan sta per acquistare il vice Theo. Appena Ballo-Tourè lascerà Milano a far rifiatare il terzino francese ci sarà Riccardo Calafiori. Il classe 2002 è un prodotto del vivaio giallorosso che ha esordito tra i grandi grazie a José Mourinho. Il terzino è stato bloccato dai rossoneri ma l’accordo totale sulla formula con il Basilea non è ancora arrivato.

Calafiori-Milan si fa ma a una condizione

Il Milan sta lavorando sulla formula con il club svizzero. I rossoneri vorrebbero un prestito con diritto di riscatto mentre il Basilea chiede che al posto del diritto venga inserito l’obbligo. Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni ma tutto dipende dal futuro di Ballo-Tourè.