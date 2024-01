Calciomercato Milan, cambia l’accordo col Real per Jimenez? | Le ultime

Alex Jimenez è la nuova rivelazione in difesa del Milan. Arrivato la scorsa estate in prestito dal Real Madrid, si è già preso il Diavolo con due prestazioni di alto livello. Ora però, i rossoneri vogliono provare a cambiare i termini dell’accordo pattuiti la scorsa estate per tenersi stretto il giocatore.

Il Milan vorrebbe pagarlo meno

Secondo quanto riporta Sky Sport, Jimenez è arrivato in rossonero dal Real Madrid in estate in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro, con gli spagnoli che hanno però l’opzione di recompra. I rossoneri però, starebbero lavorando per poterlo pagare meno dei 5 milioni pattuiti grazie a una serie di bonus che consentirebbero al Real Madrid di incassare più soldi, nel caso in cui il giocatore dovesse crescere e giocare tante partite.