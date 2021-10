Calciomercato Milan, due rinforzi per gennaio: il piano di Maldini

Le due cessioni darebbero liquidità per rinforzare la rosa di Pioli con un paio di innesti importanti già per Gennaio

Il Milan sta entusiasmando i suoi tifosi fornendo delle performance degne del grande ‘Diavolo’, la squadra di Pioli è tornata ad essere competitiva su fronte nazionale ed europeo, e non vuole smettere di stupire soprattutto tenendo in considerazione il fatto che la rosa a disposizione dell’ex tecnico della Lazio ha una età media molto bassa (24,5 anni), la seconda dietro allo Spezia (24,1) e margini di miglioramento notevoli.

Maldini e Massara in estate hanno provveduto ad approfondire la rosa oltre che a renderla più unita, Florenzi, Messias, Ballo Tourè, Pellegri e Giroud sono calciatori importanti che nell’arco di una stagione intera possono fornire delle soluzioni alternative al tecnico nativo di Parma che della sua ‘camaleonticitá’ ha sempre fatto la sua caratteristica principale; ma è anche vero che ora si sono creati meno spazi per due interpreti che già la scorsa estate erano stati molto vicini a lasciare Milanello.

Stiamo parlando di Andrea Conti e Samuel Castillejo. Sia il terzino italiano che il trequartista spagnolo non hanno calcato il terreno di gioco nemmeno per un minuto in questa stagione, non rientrando più nei piani della società milanese ed è per questo che le loro cessioni sono ormai scontate.

Se per il calciatore nato a Lecco ai vertici dirigenziali basterà risparmiare i 1,2 milioni netti di ingaggio residuo (ricordiamo che il contratto scadrà a Giugno 2022) per lo spagnolo si punta ad incassare una cifra vicina ai 6 milioni di Euro, con gli agenti dell’ex Villareal che sono impegnati intensamente per trovare una soluzione nella Liga.

Le due cessioni però potrebbero anche finanziare ed accelerare l’arrivo di un giocatore che i rossoneri hanno già in pugno per Giugno, si tratta di Yacine Adli, il classe 2000 attualmente lasciato in prestito al Bordeaux continua a ben figurare nella Ligue 1 e le sue prestazioni stuzzicano l’idea della dirigenza che sta pensando a lui già per Gennaio.

In contemporanea gira sempre più insistentemente in orbita Milan il nome della punta del Torino Andrea Belotti che non rinnoverà il proprio contratto col club di Urbano Cairo, ormai rassegnato a perdere il ‘gallo’ a breve, per questo motivo Maldini sta intavolando diversi colloqui col patron dei granata per cercare di raggiungere un accordo economico relativamente basso ma che quanto meno possa accontentare le richieste del numero uno del ‘Toro’.