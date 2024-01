Calciomercato Milan, duello a Inter e Juve per l’attaccante: Furlani ci prova per l’estate

I rossoneri faranno un tentativo per l'attaccante rossoblu

Il Milan proverà a prendere solamente un difensore da qui fino a fine gennaio. Per quanto riguarda gli altri reparti è tutto proiettato a giugno dove i rossoneri stanno già valutando i nomi più interessanti. Alla dirigenza rossonera piace Albert Gudmundsson anche se nelle ultime settimane sta avendo risposte dai nuovi acquisti in attacco come Okafor e Jovic che hanno ribaltato la sfida con l’Udinese.

Milan, Inter e Juve su Gudmundsson

Sull’attaccante islandese c’è il forte interesse anche di Inter e Juve che giocando con l’attacco a due sarebbe il giocatore ideale. Il Genoa ne fa una valutazione di 20 milioni di euro, cifra non altissima per ciò che sta dimostrando con la squadra di Gilardino.