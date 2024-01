Calciomercato Milan, è fatta per l’arrivo di Terracciano dal Verona | Le cifre

Dopo il ritorno di Gabbia, Terracciano sarà il nuovo rinforzo per la difesa

Moncada ha già sciolto i dubbi e ha scongelato la fase di stallo della quale si parlava stamattina mettendo in cassaforte l’affare Terracciano. Stando a quanto riporta TMW e i più noti esperti di calciomercato, sarebbe stato trovato l’accordo tra il Milan e il Verona per il passaggio in rossonero del classe 2003.

Le cifre dell’affare

L’accordo è stato trovato sulla base di 4,5 milioni più bonus, il giocatore e il Milan avevano già trovato l’accordo sul contratto nei giorni precedenti e ora hanno definito i dettagli. Adesso non resta che fare lo scambio di documenti e il difensore sarà pronto per iniziare la sua avventura in rossonero.