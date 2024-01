Calciomercato Milan, Romero verso la cessione | Tre club sull’esterno argentino

Oltre che agli acquisti, il Milan continua a ragionare anche al fronte cessioni visto che i rossoneri dovranno fare diverse operazioni sul mercato per sistemare i conti.

Calciomercato Milan, Romero può lasciare la rosa di Pioli

Tornato Gabbia, il ds Moncada ora vuole concentrarsi sia su un vice Giroud visto che Jovic non può bastare(Guirassy) ma anche alle partenze considerato che sia Krunic che Romero lasceranno il club rossonero. Per il primo c’è sempre l’idea Turchia mentre per il secondo si sono fatti avanti sia diversi club di serie A che di Liga, con il calciatore che sarebbe ben contento di tornare in Spagna.