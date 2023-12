Quando si archivierà la sessione invernale del calcio mercato, per la dirigenza del Milan ci sarà un solo obbiettivo: rinnovare i contratti di Maignan e Giroud. I due sono considerati i leader della squadra. Il portiere nell’ultimo mese ha fatto una parata decisiva a partita, mentre l’attaccante, sembra non accusare il peso dell’età ed è determinante in zona gol e assist.

Incontro con Maignan, Giroud prende tempo

Proprio per questo, alla dirigenza rossonera spetterà il compito di arrivare ad un accordo che possa soddisfare tutte le parti in causa. Come riporta la “Gazzetta dello Sport“, per Mike Maignan nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro, fra l’entourage del calciatore e la dirigenza, ma la trattativa non è ancora stata intavolata, nessuna fretta in quanto il contratto del portiere scade nel 2026. Differente invece la situazione per Olivier Giroud. L’attaccante durante la scorsa stagione aveva firmato un accordo annuale, e di conseguenza il suo contratto con i diavoli scadrà a giugno. Nonostante i suoi 37 anni, al francese non mancano delle offerte economicamente vantaggiose. Ma sembra che l’ex Chelsea voglia prendersi del tempo per vedere se all’alba dei 38 anni potrà sostenere un’atra stagione ad alti livelli.