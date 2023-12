Il difensore spagnolo Juan Miranda è già considerato un giocatore del Milan è sarà lui il vice di Theo Hernández da impiegare sulla fascia sinistra. Per Miranda, il quale è in scadenza con il Real Betis a giugno, si parla di un contratto di quattro anni e mezzo con la società rossonera. Milan e Betis stanno mettendo in atto alcune trattative per far sì che il giovane arrivi in Italia già nel mese di gennaio e come testimoniato da Relevo, poteva già essere a disposizione di Pioli l’estate scorsa. Secondo Sportmediaset, Giorgio Furlani è in trattativa anche per un altro difensore; Matteo Gabbia potrebbe tornare in rossonero.

Milan | Gli attuali nomi per la difesa

Oltre a Juan Miranda, il quale è virtualmente un giocatore del Milan, potrebbe riuscire anche il tentativo del dirigente Furlani di riportare Gabbia, giocatore ancora di proprietà rossonera, a Milanello, dopo il prestito concesso agli spagnoli del Villareal ad agosto. Stando a quanto reso noto da Sportmediaset, oltre a questi due nomi, sono ancora importanti anche quelli di Kiwior dell’Arsenal e di Badiashile del Chelsea.