Tra terremoti mediatici e lo stop per le Nazionali, alcuni club starebbero già concretizzando le ipotesi di gennaio. Infatti in attesa del fischio di inizio per la sessione invernale del calciomercato, il Milan sembrerebbe portarsi avanti per non perdere tempo in chiacchiere. In cima alla lista dei contratti pronti in casa rossonera, spunterebbe la controfigura a Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, i rossoneri non perdono tempo: pronta l’offerta per Miranda

Il Milan sembrerebbe intenzionato a non perdere tempo, infatti i Diavoli avrebbero già individuato un profilo sulla fascia. Il nome è quello di Juan Miranda, 23enne del Real Betis corteggiato anche dal Barcellona. Recentemente il club rossonero ha portato avanti nuovi contatti con l’entourage dello spagnolo, con l’obiettivo di chiudere la trattativa a gennaio per bruciare la concorrenza Blaugrana. Come riferito dal Corriere dello Sport, l’ idea del Milan per arrivare al terzino sarebbe quella di mettere sul piatto un’offerta di 3-4 milioni di euro per provare ad anticipare il colpo.