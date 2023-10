Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan è interessato ad Andrea Colpani, centrocampista del Monza. Il giocatore, classe 1999, ha avuto un ottimo inizio di stagione in Serie A, segnando 2 gol e fornendo 3 assist in 10 presenze.

Calciomercato Milan, occhi su Colpani del Monza

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista offensivo da aggiungere alla rosa, e Colpani sarebbe un’opzione interessante. Il giocatore è un trequartista versatile, in grado di giocare sia in posizione centrale che sulla fascia. Inoltre, ha già esperienza in Serie A, e ha dimostrato di essere in grado di fare la differenza. Ovviamente, per concretizzarsi, l’operazione richiederebbe la disponibilità del Monza a cedere il giocatore. Il club brianzolo vorrebbe trattenere Colpani, ma potrebbe essere disposto a trattare a una cifra elevata.