Calciomercato Milan, Gazidis a caccia di un altro colpo dal Real Madrid

Il Milan si muove per i prossimi acquisti estivi e secondo il “Mondo Deportivo” il centrocampista del Real Madrid Ceballos potrebbe partire per trovare più spazio. I rossoneri possono essere una soluzione.

Milan, dalla Spagna interesse per Dani Ceballos

Per il Milan dopo l’esperienza che ha portato qualche stagione fa Brahim Diaz in rossonero proprio dal Real Madrid che, dopo le grandissimi prestazioni ha deciso di riprenderselo. I rossoneri vorrebbero adottare la stessa strategia questa volta con Dani Ceballos. Il centrocampista ha ottime potenzialità, ma ha giocato veramente poco sia quest’anno che le passate stagioni con il Real. Per questa ragione la squadra di Ancelotti vorrebbe piazzarlo in prestito la prossima stagione per valorizzarlo, le squadre interessate sono tante dall’Atletico Madrid al Siviglia, ma anche il Newcastle in Inghilterra. I rapporti tra le due squadre sono molto buoni, bisognerà attendere per capire se la trattativa in estate si farà.