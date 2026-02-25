Calciomercato Milan, i rossoneri a caccia di un nove

La stagione del Milan procede tra grandi vittorie e alcuni passi falsi. I rossoneri stanno soddisfacendo le aspettative della scorsa estate, ma è chiaro come gli uomini di Allegri abbiano bisogno di un vero attaccante. Sono anni che il Milan è vittima di quella che i tifosi hanno definito la maledizione del n°9, motivo per cui Tare ha stilato la lista dei possibili obbiettivi.

Calciomercato Milan, i nomi per l’attacco

Il primo profilo è quello di Kean. L’attaccante italiano è sempre stato nelle grazie di Allegri che lo vorrebbe a Milano per affidarli il reparto offensivo. Se si aprisse una vera trattativa i rossoneri dovrebbero sedersi al tavolo con la Fiorentina, e la stagione negativa dei Viola potrebbe agevolare il trasferimento del centravanti ad un prezzo inferiore. Segue Vlahovic. Il serbo è stato uno dei profili più chiacchierato del mercato estivo, ma senza riscontri concreti. Nonostante ciò la prossima estate potrebbe essere quella giusta considerando che il contratto del classe 2000 con la Juventus è in scadenza il prossimo giugno. Per quanto riguarda il panorama estero, a essere finiti nel mirino rossoneri sono Darwin Nunez dell’Al-Hilal e Gabriel Jesus dell’Arsenal. Infine, spunta il nome di Pellegrino del Parma. L’argentino sta disputando la sua prima stagione in Serie A, e a fine anno potrebbe essere pronto per il trasferimento ad una big. Dunque, sono questi i nomi seguiti dal Milan. Per adesso però si può parlare solo di ipotesi, non resta che aspettare l’apertura della prossima finestra di mercato per vedere quali saranno le prossime mosse dei rossoneri.